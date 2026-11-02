Shagang'ın net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %25,98 düştü

Çin'in Jiangsu eyaleti merkezli çelik üreticisi Shagang Co., Ltd. (Shagang), bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %25,98 düşüşle 171 milyon RMB (25,5 milyon $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri yıllık %2,68 düşüşle 10 milyar RMB (1,5 milyar $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde Shagang'ın faaliyet geliri yıllık %4,23 düşüşle 3,31 milyar RMB (500 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %54,99 düşüşle 34 milyon RMB (5,1 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.