BCCL'nin koklaşabilir taş kömürü üretimi 2026 yılı Ekim ayında %10 arttı

Hindistan'ın devlete bağlı kömür üreticisi Coal India Limited'ın (CIL) iştiraki Bharat Coking Coal Limited (BCCL) tarafından 2 Kasım Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirketin Ekim 2026'da koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık bazda %10 artışla 2,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.
Şirketin 2026-27 mali yılının Nisan-Ekim dönemindeki koklaşabilir taş kömürü üretimi ise önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %8,8 düşüşle 16,06 milyon mt oldu.
Şirket ayrıca Ekim 2026'da yıkanmış koklaşabilir taş kömürü üretiminin önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 100.000 mt seviyesinden 120.000 mt'a yükseldiğini belirtti.