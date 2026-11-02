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BCCL'nin koklaşabilir taş kömürü üretimi 2026 yılı Ekim ayında %10 arttı

Pazartesi, 02 Kasım 2026 10:24:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı kömür üreticisi Coal India Limited'ın (CIL) iştiraki Bharat Coking Coal Limited (BCCL) tarafından 2 Kasım Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirketin Ekim 2026'da koklaşabilir taş kömürü üretimi yıllık bazda %10 artışla 2,82 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Şirketin 2026-27 mali yılının Nisan-Ekim dönemindeki koklaşabilir taş kömürü üretimi ise önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %8,8 düşüşle 16,06 milyon mt oldu.

Şirket ayrıca Ekim 2026'da yıkanmış koklaşabilir taş kömürü üretiminin önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 100.000 mt seviyesinden 120.000 mt'a yükseldiğini belirtti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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