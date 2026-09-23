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HKM Duisburg'daki yüksek fırın A'yı 53 yılın ardından kalıcı olarak kapattı

Çarşamba, 23 Eylül 2026 10:21:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter AG, düşük karbonlu çelik üretimine geçiş kapsamında bağlı kuruluşu Hüttenwerke Krupp Mannesmann'ın (HKM) Duisburg tesisindeki yüksek fırın A'yı 53 yılı aşkın üretimin ardından kalıcı olarak kapattığını açıkladı. Yüksek fırında son döküm 19 Eylül tarihinde gerçekleştirildi.

1973 yılında devreye alınan yüksek fırın A, faaliyet ömrü boyunca beş üretim dönemi içerisinde yaklaşık 93 milyon mt pik demir üretti. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere HKM, yüksek fırının kapatılmasından birkaç gün önce Duisburg tesisindeki 2 No'lu kok bataryasını da kapatmıştı.

2029'dan itibaren yüksek fırın rotasının yerini elektrik ark ocağı alacak

HKM, 2029 yılından itibaren Duisburg'da yeni bir elektrik ark ocağı kullanarak düşük karbonlu çelik üretmeyi planlıyor. Yıllık 2,5 milyon mt'a kadar üretim kapasitesine sahip olacak ocak, Almanya'nın en büyük ve AB'nin ikinci en büyük elektrik ark ocağı olacak.

Proje, Almanya federal hükümeti ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinden Sanayi ve İklim Koruması için Federal Finansman programı kapsamında 200 milyon € destek alıyor. Projenin inşaatına bu yılın Ağustos ayında başlanırken, çalışmaların 2029 yılında tamamlanması planlanıyor.

Salzgitter CEO'su Gunnar Groebler, söz konusu kapanışın grubun 2030'lu yılların ortasına kadar neredeyse karbon nötr çelik üretimine geçişini tamamlama hedefi doğrultusunda atılan bir diğer adım olduğunu belirtti. Şirket, bu strateji kapsamında Duisburg'daki geleneksel yüksek fırın bazlı üretimin yerini elektrik ark ocağı bazlı üretimin almasını planlıyor.

Yüksek fırın B geçiş sürecinde üretimi sürdürecek

Yeni elektrik ark ocağı tamamlanana kadar yüksek fırın B Duisburg tesisinde üretimi sürdürecek. Söz konusu yüksek fırın, birkaç ay süren yenileme çalışmalarının ardından birkaç hafta önce yeniden devreye alınmıştı.

HKM'nin iki yüksek fırını 2025 yılında yaklaşık 4 milyon mt pik demir üretti. Yüksek fırın B'de gerçekleştirilen yenileme çalışmaları ve yüksek fırın A'nın kalıcı olarak kapatılması nedeniyle pik demir üretiminin 2026 yılında yaklaşık 3 milyon mt'a gerilemesi bekleniyor. 2027 yılından itibaren HKM'nin yıllık üretim kapasitesi, başlangıçta tek bir yüksek fırın ve daha sonra yeni elektrik ark ocağı kullanılarak yaklaşık 2,5 milyon mt olacak.

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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