Hint Welspun ve Tata Steel hidrojen dağıtımına yönelik çelik boru üretmek için iş birliğine gitti

Cuma, 10 Haziran 2022 14:40:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın başlıca kaynaklı boru üreticisi Welspun Corp Limited (WCL) ile Tata Steel Limited, saf hidrojen ve hidrojen karışımlı doğal gazın dağıtımına yönelik boru geliştirmek üzere güçlerini birleştirdi.

Yapılan ortak açıklamada, “WCL ve Tata Steel Ltd. saf hidrojen ve hidrojen karışımlı doğal gaz dağıtımına yönelik çevre dostu yeşil boru üretmek amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı. Tata Steel ile kurulan yeşil enerji strateji ortaklığı sayesinde WCL’nin ürettiği boruların geleceğin yakıtını dağıtmaya uygun olup olmadığı belirlenerek iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlar azaltılacak ve gelecek nesillere güvenli bir gelecek inşa edilecek,” sözlerine yer verildi.

WCL İdari Yöneticisi ve CEO’su Vipul Mathur, “Söz konusu proje, mevcut ve yeni açık deniz boru hatlarında hidrojen taşınmasına rehberlik edecek küresel ölçekli bir proje,” şeklinde konuştu.

Tata Steel Yassı Mamul Departmanı Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Rajeev Singhal ise, “WCL ile geliştirdiğimiz proje sayesinde hükümetin hedefleri doğrultusunda hidrojen yakıtı kullanımının yaygınlaşması için kritik önem taşıyan hidrojen gazının güvenli dağıtımı için ortaklaşa üretim yapacağız,” dedi.