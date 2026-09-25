Welspun Corp'un ABD'deki bağlı kuruluşu 413 milyon $ değerinde boru siparişi aldı

Hindistan merkezli Welspun Corp'un ABD'de bulunan bağlı kuruluşu Welspun Tubular LLC, yüksek frekans indüksiyon kaynaklı boru tedariki için 413 milyon $ değerinde bugüne kadarki en büyük siparişini aldı. Borular, şirketin ABD'nin Little Rock kentinde bulunan ve kapasitesi kısa süre önce geliştirilen yüksek frekans indüksiyon kaynaklı boru tesisinde üretilecek. Siparişin 2027-28 ve 2028-29 mali yıllarında tamamlanması planlanıyor.
Bu siparişin ardından Welspun Corp'un toplam sipariş portföyü 4,7 milyar $ seviyesine ulaştı.
Şirketin açıklamasında “Bu sipariş şirket faaliyetlerinin ölçeğini, kalitesini ve uygulama kabiliyetini ortaya koyarken küresel üretim kapasitesini genişletme ve önde gelen uluslararası müşterilerle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli stratejisini de destekliyor,” ifadeleri kullanıldı.
Welspun Corp, ağırlıklı olarak petrol, doğal gaz ve su iletim sektörlerinde kullanılan büyük çaplı kaynaklı boru hattı boruları üretiyor. Şirket ayrıca su altyapısı projelerine yönelik olarak Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Anjar'da bulunan üretim kompleksinde sünek demir boru ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.