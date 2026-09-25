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Welspun Corp'un ABD'deki bağlı kuruluşu 413 milyon $ değerinde boru siparişi aldı

Cuma, 25 Eylül 2026 10:45:50 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Welspun Corp'un ABD'de bulunan bağlı kuruluşu Welspun Tubular LLC, yüksek frekans indüksiyon kaynaklı boru tedariki için 413 milyon $ değerinde bugüne kadarki en büyük siparişini aldı. Borular, şirketin ABD'nin Little Rock kentinde bulunan ve kapasitesi kısa süre önce geliştirilen yüksek frekans indüksiyon kaynaklı boru tesisinde üretilecek. Siparişin 2027-28 ve 2028-29 mali yıllarında tamamlanması planlanıyor.

Bu siparişin ardından Welspun Corp'un toplam sipariş portföyü 4,7 milyar $ seviyesine ulaştı.

Şirketin açıklamasında “Bu sipariş şirket faaliyetlerinin ölçeğini, kalitesini ve uygulama kabiliyetini ortaya koyarken küresel üretim kapasitesini genişletme ve önde gelen uluslararası müşterilerle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik uzun vadeli stratejisini de destekliyor,” ifadeleri kullanıldı.

Welspun Corp, ağırlıklı olarak petrol, doğal gaz ve su iletim sektörlerinde kullanılan büyük çaplı kaynaklı boru hattı boruları üretiyor. Şirket ayrıca su altyapısı projelerine yönelik olarak Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Anjar'da bulunan üretim kompleksinde sünek demir boru ve pik demir üretimi gerçekleştiriyor.

Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Boru

Dış Çap 26,9 - 125 mm
Et Kalınlığı 1 - 2 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Galvanizli Boru

Dış Çap 21,3 - 219,1 mm
Et Kalınlığı 1,8 - 7,11 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 6 - 324 mm
Et Kalınlığı 0,6 - 6 mm
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

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