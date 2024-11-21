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Hint VIL yeni refrakter üretim tesislerini devreye aldı

Perşembe, 21 Kasım 2024 15:17:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

İngiltere merkezli Vesuvius Group’un Hindistan’daki bağlı kuruluşu refrakter üreticisi Vesuvius India Limited (VIL), Vishakhapatnam’da yeni alümin-silika ve monolitik refrakter üretim tesislerini devreye aldığını duyurdu.

Söz konusu tesislerde demir ve çelik üretimi için önemli olan yüksek kalite alümin-silika ve monolitik refrakter üretileceği ifade edildi. Bu sayede şirketin üretim kapasitesinin yıllık 250.000 mt artacağı ve bölgede piyasasındaki konumunun güçleneceği dile getirildi. Ayrıca ekipmanlarla birlikte VIL’nin Hindistan’da yeni ürünler ve teknolojiler piyasaya sürebileceği de vurgulandı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, bu yılın Nisan ayında flaks üretim tesisini faaliyete almıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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