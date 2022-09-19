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Hint Tata Metaliks sünek boru üretim kapasitesini iki katına çıkarmak için çalışmalara başladı

Pazartesi, 19 Eylül 2022 11:21:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Metaliks, sünek boru üretimini iki etapta yıllık 400.000 mt seviyesine çıkaracak 76 milyon $ değerindeki kapasite artırım çalışmalarına başladığını duyurdu.

Şirket bu sayede su dağıtım projelerindeki artan talebi karşılayabilecek.

Söz konusu tesite yüksek kalite ve verimlilik elde etmek amacıyla üst düzey otomasyon ve robotik sistemler kullanılacak.

Tata Metaliks’in pik demir ve sünek boru üretim kapasitesi sırasıyla yıllık 300.000 mt ve 200.000 mt seviyelerinde yer alıyor.


Etiketler: Pik Demir Boru Hammaddeler Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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