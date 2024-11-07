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Hint SMEL, Jamuria’da yeni yüksek fırın ve sinterleme tesisini devreye aldı

Perşembe, 07 Kasım 2024 14:53:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), 71 milyon $’lık kapasite artırım projesi kapsamında Jamuria çelik tesisinde yeni yüksek fırınını ve sinterleme ekipmanını faaliyete aldığını duyurdu.

550 metreküp hacimli yüksek fırının üretim kapasitesinin yıllık 770.000 mt seviyesinde yer aldığı ve fırında üstten yakmalı üç adet sıcak hava fırını ile kömür tozu enjeksiyon sistemi olduğu ifade edildi. Bu sayede şirket, kâr marjının yaklaşık 700 INR/mt (8$/mt) artmasını bekliyor.

Yüksek fırının yanı sıra SMEL’nin Jamuria’da yıllık 1,11 milyon mt kapasiteli sinterleme tesisi devreye aldığı aktarıldı. Söz konusu tesiste 18 MW’lık tepe basıncı geri kazanım sistemi olduğu ve bu sayede ilave %10 enerji tasarrufu sağladığı, ayrıca su ile elektrik tüketiminde %20 düşüş sağlayan evaporatör sistemi bulunduğu da vurgulandı.

Hindistan genelinde yedi tesisi bulunan şirketin toplam üretim kapasitesi yıllık 13,51 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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