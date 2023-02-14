Hint SAIL’in net kârı üçüncü çeyrekte %65 düştü

Salı, 14 Şubat 2023 10:38:29 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) net kârı 2022-2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %65 düşüşle 5,42 milyar INR (65,55 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam geliri bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğine kıyasla %1 düşerek 251,4 milyar INR (3,04 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte SAIL’in ham çelik üretimi 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 4,53 milyon mt’a kıyasla 4,71 milyon mt seviyesine yükseldi. Ayrıca şirketin toplam satışları bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 3,84 milyon mt’a kıyasla 4,15 milyon mt oldu.