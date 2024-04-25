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Hint SAIL’e ait BSP elektrik ihtiyacını karşılamak için DVC ile güçlerini birleştirdi

Perşembe, 25 Nisan 2024 14:38:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bokaro Steel Plant (BSP), çelik tesisindeki kapasite artırım çalışmalarının ardından artacak elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla enerji şirketi Damodar Valley Corporation (DVC) ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma kapsamında DVC, BSP’ye aralarındaki 220 MVA’lık mevcut enerji anlaşmasına ilave olarak 250 MVA elektrik tedarik edecek ve söz konusu elektriği inşası devam eden termik enerji projesinden karşılayacak.

SAIL, ham çelik üretim kapasitesini mevcut yıllık 19,51 milyon mt’dan yıllık yaklaşık 35,65 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığını açıklamıştı. Bu doğrultuda BSP’nin ham çelik üretim kapasitesini mevcut yıllık 4,6 milyon mt’dan yıllık 7,03 milyon mt’a çıkaracak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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