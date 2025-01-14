Hint SAIL ve John Cockerill silisli sac tesisi kuracak

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) ve mühendislik şirketi John Cockerill India, yaklaşık 698 milyon $ yatırımla soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş (CRGO) silisli sac ve soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmemiş (CRNO) silisli sac üretim tesisi inşa edeceklerini duyurdu.

Üretim kapasitesi yıllık 1,5 milyon mt seviyesinde yer alacak olan tesisin 2027-2029 yılları arasında devreye alınmasının planlandığı ve üretim için gerekli sıcak rulo sacın SAIL’den temin edileceği öğrenildi.

Bununla birlikte SAIL, yeşil çelik üretimine yönelik elektrik ark ocağı kurmayı da planlıyor. Hükümet yakın zaman önce üretim sonunda karbon salımı metrik ton başına 2,2’den az olan nihai mamulün yeşil çelik olarak tanımlanacağını açıklamıştı.

Söz konusu şirketler, Hindistan demir-çelik sektörünü değiştirecek yeni ve uygun maliyetli çözümler geliştirmeyi hedefliyor.