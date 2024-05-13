Hint SAIL’e ait BSP yüzer güneş enerjisi santrali inşa edecek

Pazartesi, 13 Mayıs 2024 14:48:33 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’e (SAIL) ait Bhilai Steel Plant (BSP), karbon salımını azaltmak, enerji tasarrufu sağlamak ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla Chhattisgarh’ta yer alan çelik tesisinde 15 megavatlık yüzer güneş enerjisi santrali kuracağını duyurdu.

Yapılan açıklamada söz konusu projenin, SAIL ile devlete bağlı enerji dağıtımcısı National Thermal Power Corporation’ın (NTPC) ortak girişimi NTPC-SAIL Power Supply Company Limited (NSPCL) aracılığıyla hayata geçirileceği belirtildi.

Bununla birlikte güneş enerjisi santralinin yıllık 34,26 milyon birim yeşil enerji üretmesinin ve BSP’nin karbon salımında yıllık 28.330 mt düşüş sağlamasının beklendiği de ifade edildi.