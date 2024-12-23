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Hindistan Çelik Bakanlığı SAIL’in bağlı kuruluşuna 1,76 milyar $ yatırım yapmayı planlıyor

Pazartesi, 23 Aralık 2024 14:54:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklar, Çelik Bakanlığının devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) bağlı kuruluşu Visvesvaraya Iron and Steel Limited’in (VISL) yeniden üretime başlayabilmesi amacıyla 1,76 milyar $’lık yatırım planı üzerinde çalışmalar yaptığını bildirdi.

Karnataka’da üretim ve dövme tesisi bulunan VISL’nin yarı mamul ihtiyacını SAIL’nin karşıladığı ifade edildi. Şirket, 2023-24 mali yılında 13.000 mt çelik üretimi gerçekleştirmişti.

Hükümet, VISL’nin özelleştirilmesine yönelik niyet beyanı beklediğini açıklamış ancak sürecin uzatılmasına rağmen özel yatırımcıların ilgisini çekememişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Sail 

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