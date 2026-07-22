Hint SAIL Bhilai çelik tesisinin kapasite artırımını onayladı

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Bhilai tesisinin yıllık üretim kapasitesinin 6,8 milyon mt'dan 10,2 milyon mt'a çıkarılmasını resmen onayladı. Hindistan Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Bhupati Raju Srinivasan, söz konusu yatırımın 3,22 milyar $ tutarında olacağını bildirdi.
Srinivasan, kapasite artırımında kullanılacak başlıca hammaddelerin SAIL'in kendi madenlerinden, Hindistan yerel pazarından ve ithalat yoluyla temin edileceğini belirtti.
Kapasite artırımı projesinin 42 ay içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.