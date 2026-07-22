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Hint SAIL Bhilai çelik tesisinin kapasite artırımını onayladı

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 10:21:02 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL), Bhilai tesisinin yıllık üretim kapasitesinin 6,8 milyon mt'dan 10,2 milyon mt'a çıkarılmasını resmen onayladı. Hindistan Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Bhupati Raju Srinivasan, söz konusu yatırımın 3,22 milyar $ tutarında olacağını bildirdi.

Srinivasan, kapasite artırımında kullanılacak başlıca hammaddelerin SAIL'in kendi madenlerinden, Hindistan yerel pazarından ve ithalat yoluyla temin edileceğini belirtti.

Kapasite artırımı projesinin 42 ay içinde tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Sail 

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