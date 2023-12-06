Hint RINL’nin net zararı ilk yarıda arttı

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited’in (RINL) net zararı 2023-2024 mali yılının ilk yarısında (Nisan-Eylül) bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 28,6 milyar INR (344 milyon $) seviyesine kıyasla 20,6 milyar INR (248 milyon $) seviyesine indi.
Söz konusu mali yılda şirketin çelik üretimi devamlı bir düşüş gösterdi. Nisan ayında üretim 415.000 mt seviyesinde yer alırken Mayıs ayında 246.000 mt ve Ekim ayında 368.000 mt seviyelerinde kaydedildi.
Çelikten Sorumlu Devlet Bakanı Faggan Singh Kulaste, “Şirketin yaşadığı likidite sıkıntısı sebebiyle üretimde düşüş meydana geldi,” dedi.