Hint RINL akreditifle hammadde tedarik edecek

Çarşamba, 29 Kasım 2023 10:07:51 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı çelik üreticisi Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), çelik üretiminde kullanılan hammaddeleri akreditifle Tata International Limited’den (TIL) tedarik edeceğini duyurdu.

Hint Tata Group bünyesindeki TIL, metal, maden, tarım ürünleri ve deri mamul gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küresel ticaret ve dağıtım şirketi olarak biliniyor.

Kaynaklar, TIL’nin %5 faizle yerel ve küresel kaynaklardan hammadde alımı yapacağını ve RINL’nin TIL tarafından karşılanan toplam tutarı belirlenen süre içerisinde geri ödeyeceğini ifade etti.

RINL bu sayede işletme sermayesi ihtiyacı ile borçlarını azaltarak ve maliyetlerini düşürerek mali durumunu iyileştirecek.