Hint paslanmaz çelik üreticileri Çin ve Endonezya’dan yapılan ithalata telafi edici verginin geri getirilmesini istiyor

Cuma, 10 Aralık 2021 11:31:05 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği (ISSDA) tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki yılın Şubat ayında yapılacak 2022-2023 mali yılı bütçe görüşmeleri öncesinde hükümetin, Çin ve Endonezya’dan ithal paslanmaz çeliğe uygulanan telafi edici vergiyi geri getirmesinin gerektiği belirtildi.

ISSDA, 2021-2022 mali yılı bütçe görüşmelerinde, telafi edici verginin kaldırılması sonucunda Endonezya ile Çin’den yapılan ithalatın, beklendiği üzere artış gösterdiğini ve Endonezya’da faaliyet gösteren Çinli şirketlerin artışa neden olduğunu ifade etti.

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan detaylı incelemede, Dünya Ticaret Örgütü hükümleriyle uyumlu olmayan sübvansiyonların tespit edilmesinin ardından her iki ülkeden yapılan paslanmaz çelik ithalatına vergi getirilmişti.

Telafi edici verginin fiyat denetimi amacıyla iptal edilmesi, hammadde fiyatlarının şişmesine neden olan ürün döngüsüne bağlı olarak amacına ulaşamadı. İthalattaki artış, küçük ve orta ölçekli paslanmaz çelik üreticileri beraberinde paslanmaz çelik sektörüne yapılacak yatırımları da olumsuz etkiledi.

Paslanmaz yassı mamul sektöründe ithalatın payı, çelik sektörünün geneli için %5-6 olan ithalat payına kıyasla yaklaşık %25’te yer alıyor. ISSDA, telafi edici verginin, 2021-2022 mali yılı bütçe görüşmelerinde dokuz aylığına askıya alındığını ve sonrasında bu sürenin 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldığını ekledi.

Ayrıca, mevcut ithalatın, yerel sektörün önünde engel teşkil etmesi nedeniyle Hindistan’ın, dünyanın en büyük ikinci paslanmaz çelik üreticisi unvanını Endonezya’ya kaptırmak üzere olduğu belirtiliyor.