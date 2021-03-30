Hint otomobil üreticileri Nisan ayı fiyatlarını artırdı

Salı, 30 Mart 2021 11:34:26 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli başlıca otomobil üreticileri, girdi maliyetlerindeki artışlar ve çelik üreticilerinin yılda iki kere yapılan tedarik anlaşması fiyatlarını keskin bir şekilde artıracağı haberleri nedeniyle, fiyatlarını Nisan ayı itibarıyla önemli oranda artıracaklarını açıkladı.

Piyasa kaynakları, mevcut mali yılın sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, otomobil üreticileri ile çelik üreticileri arasında yılda iki kere yapılan tedarik anlaşması görüşmelerinin şu anda devam ettiğini söyledi. Çelik üreticileri, altı aylık soğuk sac tedariki için yaklaşık 9.000 INR/mt (124$/mt) fiyat artışı talep ediyor.

Hindistan’ın en büyük otomobil üreticisi Maruti Suzuki India Limited, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle 34.000 INR/mt (468$/mt) seviyesinde fiyat artışı açıkladı.

Toyota Kirloskar Motors Limited da yüksek girdi maliyetlerini dengelemek amacıyla 1 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere daha yüksek fiyatlar açıkladı. Şirket, girdi maliyetlerindeki artışın çoğunun şirket tarafından karşılanırken, bir kısmının müşterilere yansıtılacağını belirtti.

Renault India ve Nissan Motors şirketleri de 1 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere fiyatlarını artırdığını açıkladı.