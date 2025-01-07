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Hint NTPC Limited yeşil hidrojen merkezi kuracak

Salı, 07 Ocak 2025 15:16:56 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’ın en büyük termal enerji üreticisi devlete bağlı NTPC Limited, Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu doğrultusunda 2 milyar $ yatırımla yeşil hidrojen merkezi kuracağını duyurdu.

NTPC Limited’in bağlı kuruluşu NTPC Green Energy Limited’in projeyi Vishakhapatnam limanına yakın olan ve bir zamanlar termik santral bulunan Pudimadaka’da hayata geçireceği ifade edildi.

Bu doğrultuda yeşil hidrojen üretim kapasitesi günlük 1.500 mt seviyesinde yer alacak 20 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturulacak. Bununla birlikte günlük 7.500 mt yeşil metanol, yeşil üre ve sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi yan ürünler de üretilecek ve ihracat piyasasına yoğunlaşılacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Yatırım Karbonsuzlaşma 

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