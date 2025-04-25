Sunflag Iron and Steel karbon ayak izini azaltmak için güneş enerjisi temin edecek

Hint Sunflag Iron and Steel Limited, 11 MW güneş enerjisi temin etmek üzere Sunsure Energy’nin özel amaçlı kurumu Sunsure Solarpark Thirty Seven ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Sunflag, inşası devam eden projeden 25 yıl boyunca güneş enerjisi temin edebilecek. Bununla birlikte özel amaçlı kurumdan 57,25 milyon INR (670.000$) karşılığında %25 hisse satın alacak.

Sunsure Solarpark Thirty Seven, ülke genelinde enerji projeleri geliştiriyor, inşa ediyor ve işletiyor.

Bununla birlikte Sunflag, enerji ihtiyacını karşılamak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji anlaşmaları imzalıyor. Daha öncesden şirket, 15 yıl boyunca 71,34 MW güneş enerjisi temin etmek amacıyla Renew Power Limited ile de anlaşmaya varmıştı ve şirkete anlaşmanın süresini 25’e yıla uzatma opsiyonu verilmişti.