 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Sunflag...

Sunflag Iron and Steel karbon ayak izini azaltmak için güneş enerjisi temin edecek

Cuma, 25 Nisan 2025 15:24:09 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint Sunflag Iron and Steel Limited, 11 MW güneş enerjisi temin etmek üzere Sunsure Energy’nin özel amaçlı kurumu Sunsure Solarpark Thirty Seven ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Sunflag, inşası devam eden projeden 25 yıl boyunca güneş enerjisi temin edebilecek. Bununla birlikte özel amaçlı kurumdan 57,25 milyon INR (670.000$) karşılığında %25 hisse satın alacak.

Sunsure Solarpark Thirty Seven, ülke genelinde enerji projeleri geliştiriyor, inşa ediyor ve işletiyor.

Bununla birlikte Sunflag, enerji ihtiyacını karşılamak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji anlaşmaları imzalıyor. Daha öncesden şirket, 15 yıl boyunca 71,34 MW güneş enerjisi temin etmek amacıyla Renew Power Limited ile de anlaşmaya varmıştı ve şirkete anlaşmanın süresini 25’e yıla uzatma opsiyonu verilmişti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

JSW Group Avrupa’ya ihracat için yeşil çelik tesisi kurmayı planlıyor

16 Nis | Çelik Haberler

Hint JSPL ve JRPL çelik üretimine yönelik yeşil hidrojen üretecek

16 Eyl | Çelik Haberler

Hint çelik üreticilerinin karbonsuzlaşması için 283 milyar $ yatırım yapması gerekecek

13 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan yeşil çelik projeleri için kredi faiz desteği sağlayabilir

29 Tem | Çelik Haberler

Hint SAIL’e ait BSP yüzer güneş enerjisi santrali inşa edecek

13 May | Çelik Haberler

Hint JSL sürdürülebilirlik projelerine 79 milyon $ yatırım yapacak

06 Mar | Çelik Haberler

JSW Group Avrupa’ya ihracat için yeşil çelik tesisi kurmayı planlıyor

16 Nis | Çelik Haberler

Hint JSPL ve JRPL çelik üretimine yönelik yeşil hidrojen üretecek

16 Eyl | Çelik Haberler

Hint çelik üreticilerinin karbonsuzlaşması için 283 milyar $ yatırım yapması gerekecek

13 Eyl | Çelik Haberler

Hindistan yeşil çelik projeleri için kredi faiz desteği sağlayabilir

29 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis