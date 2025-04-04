Hint NMDC Steel’in ham çelik üretimi 2024-25 mali yılında 2 milyon mt’a ulaştı

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited (NSL), yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni tesisinin yılın tamamında faaliyet gösterdiği 2024-25 mali yılında 2 milyon mt üretim yaptığını açıkladı.
Böylelikle yeni tesisin 2023-24 mali yılındaki dokuz aylık faaliyet döneminde gerçekleştirdiği 966.468 mt’luk üretimin neredeyse iki katına ulaşıldı.
Öte yandan NMDC Steel Limited, 2024-25 mali yılında 1,45 milyon mt sıcak rulo sac ve levha satışı gerçekleştirdi.