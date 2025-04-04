 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint NMDC Steel’in ham çelik üretimi 2024-25 mali yılında 2 milyon mt’a ulaştı

Cuma, 04 Nisan 2025 14:55:22 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da devlete bağlı demir cevheri madencisi NMDC Limited’in bağlı kuruluşu NMDC Steel Limited (NSL), yıllık 3 milyon mt kapasiteli yeni tesisinin yılın tamamında faaliyet gösterdiği 2024-25 mali yılında 2 milyon mt üretim yaptığını açıkladı.

Böylelikle yeni tesisin 2023-24 mali yılındaki dokuz aylık faaliyet döneminde gerçekleştirdiği 966.468 mt’luk üretimin neredeyse iki katına ulaşıldı.

Öte yandan NMDC Steel Limited, 2024-25 mali yılında 1,45 milyon mt sıcak rulo sac ve levha satışı gerçekleştirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Hint JSPL katma değerli mamul üretimi için ASL'yi bünyesine kattı

04 Nis | Çelik Haberler

Hindistan kamu projelerinde yerel çelik kullanımına öncelik vermek için kanun değişikliğine gidiyor

03 Nis | Çelik Haberler

Hindistan metalürjik kok ithalatına yönelik antidamping soruşturmaları başlattı

02 Nis | Çelik Haberler

Ind-Ra: Koruma vergisi Hint üreticilere sıcak rulo sac fiyatlarını artırma fırsatı sağlayabilir

28 Mar | Çelik Haberler

ICRA: Hindistan’ın çelik ithalatı koruma vergisiyle %50 azalabilir

21 Mar | Çelik Haberler

Fitch: Hindistan’da çelik fiyatları baskı altında kalacak

20 Mar | Çelik Haberler

Hint mühendislik ürünleri ihracatçıları rekabet gücünü korumak için hükümetten çözüm bekliyor

19 Mar | Çelik Haberler

Hindistan çelik sektörü koruma vergisinin %18-25’e çıkarılmasını istiyor

19 Mar | Çelik Haberler

Hindistan’da yassı mamul ithalatına geçici koruma vergisi getirilmesi önerildi

19 Mar | Çelik Haberler

İthalata vergi getirileceği duyumları Hindistan piyasasını çalkaladı

07 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis