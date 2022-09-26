Hint NINL Tata Group’un birleştirme kararının dışında tutulacak

Pazartesi, 26 Eylül 2022 09:57:47 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited tarafından yapılan açıklamada, Tata Group tarafından bu yılın başında devralınan devlete bağlı Neelachal Ispat Nigam Limited’in (NINL) yedi şirketin Tata Steel Limited ile birleştirilmesine yönelik alınan karara rağmen bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini belirtti.

Tata Group bağlı kuruluşu Tata Steel Longs Products Limited (TSLPL) aracılığıyla hükümetin başlattığı özelleştirilme sürecinde yıllık 1 milyon mt kapasiteli NINL’yi devralmıştı.

SteelOrbis’in geçtiğimiz hafta da bildirdiği üzere, Tata Group yönetim kurulu TSLPL dahil bünyesindeki yedi şirketin Tata Steel ile birleştirilmesine onay vermişti.

TSLPL’nin birleştirilmesinin ardından NINL, Tata Steel’in bağlı kuruluşu olacak ve bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edecek.