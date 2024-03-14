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Tata Steel inşaat sektörüne yönelik yeni çelik servis merkezinde faaliyetlere başladı

Perşembe, 14 Mart 2024 14:56:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, inşaat sektörüne yönelik özelleştirilmiş ürünlerin ve çözümlerin sunulduğu dördüncü çelik servis merkezini açtığını duyurdu.

Ludhiana’da yer alan ve tam otomasyon sistemlerin kullanıldığı servis merkezinin ürün portföyünde Tata Tiscon markalı kesilmiş & bükülmüş inşaat demiri ve Tiscon ReadyBuild markalı kuplör yer alıyor. İlerleyen zamanlarda ürün portföyü çelik hasır gibi çözümleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Cuttack, Ghaziabad ve Vijayawada’da da çelik servis merkezleri kurmuştu.

Tata Steel 2025 yılına kadar ülke genelinde 10 servis merkezi açmayı planlıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası İnşaat Tata Steel 

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