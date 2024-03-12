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Tata Steel asitleme ve galvanizleme hattı için Danieli’yi seçti

Salı, 12 Mart 2024 14:16:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel, Tarapur tesisinde farklı kaplama kaliteleri üretmenin yanı sıra farklı kalınlıkta ve genişlikteki şeritleri işlemek amacıyla İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’den yeni kombine asitleme ve galvanizleme hattı sipariş etti.

Söz konusu yatırımla birlikte Tata Steel, sıcak haddelenmiş galvanizli ürün portföyünü rekabetçi maliyetlerle genişletmeyi planlıyor. Danieli’nin Turboflo® teknolojisinin kullanıldığı hattın, asitleme bölümünün şerit kalitesi ve çalışma hızı fark etmeksizin en yüksek enerji tasarrufunu ve esnekliği sağlayacağı belirtiliyor.

Hattın 2026 yılının başında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: Kaplamalı Galvanizli Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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