Tata Steel bağlı kuruluşlarıyla birleşme sürecini tamamladı

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:41:20 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, beş bağlı kuruluşuyla birleşme sürecini tamamladığını ve TRF Limited ile olan süreci ise iptal ettiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, Tata Steel Mining Limited, Tata Steel Long Products Limited, S&T Mining Limited, Tinplate Company India Limited ve Tata Metaliks Limited ile birleşmişti.

Tata Steel, 2022 yılının Eylül ayında açıkladığı birleşme planından bu yana TRF Limited’e operasyonel ve finansal destek sağladığını ifade etti. Ayrıca sağlanan destekle birlikte şirketin oldukça zorlu bir ortamda başarılı bir ilerleme kaydettiğini ve performansının toparlanmaya başladığını aktardı.

TRF Limited altyapı ve sanayi sektörlerine malzeme elleçleme hizmetleri sağlıyor.