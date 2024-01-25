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Tata Steel üçüncü çeyrekte net kâr açıkladı

Perşembe, 25 Ocak 2024 10:15:13 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel 2023-2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 25,01 milyar INR (300,70 milyon $) konsolide net zarara kıyasla 5,22 milyar INR (62,75 milyon $) konsolide net kâra geçtiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam gelirleri yıllık %3 düşerek 553,11 milyar INR (6,65 milyar $) seviyesine geriledi.

Tata Steel ayrıca üçüncü çeyrekte yerel satışlarının güçlü talep sayesinde 4,88 milyon mt seviyesinde yer alarak şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye olduğunu da aktardı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Mali Sonuçlar Tata Steel 

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