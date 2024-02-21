Hint çelik üreticileri kömür madeni için açılan ihalede teklif verdi

Çarşamba, 21 Şubat 2024 14:30:40 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20 Aralık tarihinde açılan ve halen devam eden kömür madeni ihalesinde teklif veren 27 şirket arasında yerel çelik üreticileri JSW Steel Limited, Sunflag Iron and Steel Limited ve Tata Steel’in yer aldığı belirtildi.

Bakanlığın 27 kömür madeni için planlanan ihalelerin dokuzuncusunu düzenlediği ifade edildi.

Gönderilen tekliflerin teknik değerlendirme komitesi tarafından değerlendirileceği ve uygun bulunan adayların online ihaleye katılım için listeye dahil edileceği öğrenildi.