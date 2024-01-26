Tata Steel inşaat sektörüne yönelik üçüncü çelik servis merkezinde faaliyetlere başladı

Cuma, 26 Ocak 2024 09:44:40 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, inşaat sektörüne yönelik özelleştirilmiş ürünlerin ve çözümlerin sunulduğu üçüncü çelik servis merkezini açtığını duyurdu.

Andhra Pradesh’te yer alan ve tam otomasyon sistemlerin kullanıldığı aylık 3.000 mt kapasiteli servis merkezinin ürün portföyünde Tata Tiscon TMT markalı inşaat demiri ve kuplör yer alıyor. İlerleyen zamanlarda ürün portföyü çelik hasır ve fore kazık gibi çözümleri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Tata Steel 2025 yılına kadar ülke genelinde 10 servis merkezi açmayı planlıyor.