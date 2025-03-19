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Hint mühendislik ürünleri ihracatçıları rekabet gücünü korumak için hükümetten çözüm bekliyor

Çarşamba, 19 Mart 2025 15:26:16 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyi (EEPC), ithalat için önerilen %12 oranındaki koruma vergisine ilişkin yaptığı açıklamada çelik tüketimi yapan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel piyasada rekabet gücünü koruyabilmesi için hükümetin bu işletmelere ihracat fiyatları üzerinden çelik temin etme olanağı sağlaması gerektiğini belirtti.

EEPC, çoğu yerel çelik üreticisinin ürünlerini ortalama yerel satış fiyatlarının altından ihraç ettiği göz önünde bulundurulduğunda ihracata yönelik üretim yapan işletmelere ihracat fiyatları üzerinden çelik temin etme seçeneğinin sunulması gerektiğini ifade etti.

Bununla birlikte EEPC Başkanı Pankaj Chadha, hükümetin kotaya tabi vergi sistemini de değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti. Avrupa Birliği’nde olduğu gibi tek bir rotaya bağımlı olunmaması için ülkelere özgü kota sisteminin kullanılabileceğini dile getirdi.

Ayrıca yerel fiyatlardaki artışa yönelik endişelere değinen Chadha, fiyat istikrarını sağlamak ve sert artışları önlemek için kotaya tabi vergi sistemindeki fiyatın referans alınmasının, mühendislik ve imalat sektörlerinin uygun fiyatlardan hammadde temin edebilmesini sağlama bakımından önemli olduğunun altını çizdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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