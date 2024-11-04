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Hint LMEL yeni çelikhanesi için Sarralle’yi tercih etti

Pazartesi, 04 Kasım 2024 11:47:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya merkezli endüstri mühendisliği şirketi Sarralle, Hint demir cevheri madencisi ve çelik üreticisi Lloyds Metal and Energy Limited’e (LMEL) yeni çelikhane tedarik edeceğini duyurdu.

Maharastra eyaletine bağlı Ghugus kentinde inşa edilecek ve uzun mamul üretim kapasitesi yıllık 1,2 milyon mt seviyesinde yer alacak çelikhanede 50 tonluk iki elektrik ark ocağı, 50 tonluk üç pota fırını, 50 tonluk vakumlu gaz giderici, iki sürekli döküm makinesi ve yardımcı ekipmanlar bulunacak.

Çelikhanenin 2026 yılında faaliyete alınması planlanıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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