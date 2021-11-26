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Hint Kirloskar Ferrous dikişsiz boru üreticisini devraldı

Cuma, 26 Kasım 2021 10:18:36 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint pik demir ve dökme çelik üreticisi Kirloskar Ferrous Industries Limited (KFIL), Indian Seamless Metal Tubes Limited’in (ISMT) hisselerinin tamamını devralmak üzere anlaşma yaptığını duyurdu.

Alaşımlı çelik üretim tesisi de işleten entegre dikişsiz boru üreticisi ISMT, 6-273 mm çapında boru üretimi yapıyor.

KFIL İdari Yöneticisi R.V. Gumasta konuya ilişkin, “Dikişsiz boru piyasasına girerken söz konusu devralımı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Devralımla birlikte ürün portföyümüz daha fazla genişleyecek ve mevcut ürün portföyümüzün çeşitliliği artacak. Müşteri portföyümüzü artırmayı ve ISMT’nin müşterilerini de bünyemize katmayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.


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