Hint JSPL’nin konsolide net kârı ikinci çeyrekte %38 azaldı

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited’in (JSPL) konsolide net kârı 2024-25 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) yıllık %38 düşüşle 8,6 milyar INR (106,04 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin satış geliri yıllık %8 düşerek 130,25 milyar INR (1,55 milyar $) seviyesine geriledi.

Aynı çeyrekte JSPL’nin ham çelik üretimi, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 1,90 milyon mt’a kıyasla 1,97 milyon mt’a çıkarken, satışları 2,01 milyon mt’a kıyasla 1,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi.