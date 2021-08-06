Hint JSPL’nin çelik üretimi Temmuz ayında %8 artış gösterdi

Cuma, 06 Ağustos 2021 12:15:07 (GMT+3) | Kalküta

Hint Jindal Steel And Power Limited’in (JSPL) çelik üretimi bu yılın Temmuz ayında yıllık %8 artışla 650.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin toplam çelik satışları Temmuz ayında yıllık %5 artışla 670.000 mt seviyesine çıkarken, ihracatın, toplam çelik satışlarının %40’ını oluşturduğu ifade edildi.

JSPL’nin İdari Yöneticisi V.R. Sharma konuya ilişkin, “Pandemin ikinci dalgasından kaynaklanan aksaklıklara rağmen, 2021-2022 mali yılının sonunda ulaşmayı planladığımız 8,25 milyon mt çelik üretim hedefimiz, planlandığı şekilde ilerliyor,” açıklamasını yaptı.