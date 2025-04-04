Hint JSPL katma değerli mamul üretimi için ASL'yi bünyesine kattı

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), 4 Nisan Cuma günü yaptığı bir açıklamayla Allied Strips Limited'ı (ASL) 2,17 milyar INR (26 milyon $) karşılığında satın aldığını duyurdu.

Satın alma, JSPL'nin tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Jindal Steel Odisha Limited (JSO) adına gerçekleşti.

Açıklamada, bu satın almanın JSO'nun ürün portföyünü genişletmesine yardımcı olacağı ve JSO tarafından üretilen çeliğin ASL'nin Harayana’daki tesisinde daha yüksek katma değerli ürünler üretilmesi için kullanılacağı belirtildi.