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Hint JSPL ile Greenko temiz enerji tedariki için mutabakat anlaşması imzaladı

Perşembe, 20 Ekim 2022 10:25:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Steel and Power Limited (JSPL), 2035 yılına kadar net sıfır karbon salımlı üretici olma hedefi doğrultusunda 1.000 megavat yeşil enerji tedariki için temiz enerji üreticisi Greenko ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında, Greenko şirketin Angul’da yer alan tesislerine temiz enerji tedarik edecek.

Bununla birlikte Greenko yenilenebilir enerji kapasitesi geliştirilmesi, yenilenebilir enerji için stratejik yatırımcıların belirlenmesi ve enerji depolama kapasitesi oluşturulması amacıyla JSPL’ye destek sağlayacak.

Greenko ayrıca Madhya Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde inşası devam eden akımdan arındırılmış kapalı döngü pompaj depolamalı sisteminden JSPL’ye depolama kapasitesi sağlayacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Jindal 

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