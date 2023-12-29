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Hint JSL yıllık 1,9 milyar birim temiz enerji üretecek

Cuma, 29 Aralık 2023 12:26:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited (JSL), yeşil enerji girişimleri aracılığıyla yıllık 1,9 milyar birimden fazla temiz enerji üreteceğini açıkladı.

Söz konusu girişimlerin karbon salımını yıllık 1,35 milyon mt’dan fazla düşürme potansiyeli olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Jindal Stainless olarak hibrit enerji santralimiz ve çatı üstü güneş panellerimiz sayesinde yıllık 1,9 milyar birimden fazla temiz elektrik üreteceğiz,” ifadelerine yer verildi.

Şirket ayrıca 24 saat boyunca 100 megavat yenilenebilir enerji sağlamak için ReNew Power Limited ile de anlaşma yapmıştı.

Ülkenin en büyük paslanmaz çelik üreticisi olan JSL’nin üretim kapasitesi yıllık 3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Jindal 

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