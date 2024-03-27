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Hint JSPL Venezuela merkezli demir cevheri kompleksini işletecek

Çarşamba, 27 Mart 2024 13:48:54 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Jindal Steel and Power Limited (JSPL), Venezuela’da devlete bağlı CVG Ferrominera Orinoco’nun demir cevheri tesislerinin idaresini devraldı.

Piyasa kaynakları, JSPL’nin söz konusu tesislerde incelemelerde bulunduğunu, yıl bitmeden 600.000 mt pelet ihraç etmeyi hedeflediğini ve bazı ekipmanların yenilenmesi için 800.000 $ yatırım yapacağını ifade etti.

Ferrominera’nın demir cevheri kapasitesi yıllık 25.000 mt ve rezervleri de 4,2 milyon mt seviyelerinde yer alıyor. Ancak tesisler yatırımların yetersiz kalması ve 2009 yılında başlayan enerji krizi sebebiyle daha düşük kapasiteyle faaliyet gösteriyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Madencilik Jindal 

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