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Hint Jindal SAW hassas mekanik işleme birimi kurmak için Hunting Energy ile anlaşma imzaladı

Çarşamba, 29 Aralık 2021 13:59:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint boru üreticisi Jindal SAW Limited, hassas mekanik işleme birimine yönelik ortak girişim kurmak amacıyla ABD’li Hunting Energy ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Özellikle petrol ve doğal gaz sektöründe yaygın bir şekilde kullanılan OCTG borulara yönelik yüksek kaliteli bağlantı elemanı üretmek ve ihraç etmek amacıyla kurulacak ortak girişimin %51 hissesi Jindal SAW’da, %49 hissesi ise Hunting Energy’de bulunacak.

Jindal SAW tarafından yapılan açıklamada, “Ortağımız Hunting Limited, çoğunlukla derin sondaj faaliyetlerinde kullanılan dikişsiz döküm borulara yüksek kaliteli bağlantı elemanları üretilmesi için patentli teknolojisini temin edecek. Hindistan’da böyle bir üretim birimi bulunan tek şirket olacağız,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  çelik üretimi  borular  boru  |  benzer haberler »


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