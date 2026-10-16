Hint JFL Odisha'da yeni karbon çelik üretim tesisini faaliyete geçirdi

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jindal Ferrous Limited (JFL) tarafından yapılan açıklamada, şirketin ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde 527 milyon $ yatırımla kurduğu entegre karbon çelik üretim tesisini faaliyete geçirdiği belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre tesis, yıllık 2,2 milyon mt kapasiteli bir çelikhane ile entegre sinterleme tesisi, bazik oksijen fırını ve ilgili altyapıyı içeriyor.

Geleceğe yönelik otomasyon sistemleriyle donatılan tesisin yüksek operasyonel verimlilik sağlayacak şekilde tasarlandığı ve bu sayede bölgenin en modern çelik üretim tesislerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Şirket ayrıca entegre üretim yapısı sayesinde metalürjik atıkların sinterleme tesisinde geri dönüştürülmesi ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan gazların farklı operasyonlarda kullanılması yoluyla kaynak kullanımının iyileştirileceğini belirtti. Söz konusu uygulamaların operasyonel verimliliği artırması, atık oluşumunu azaltması ve enerji ile hammadde kullanımını daha verimli hale getirmesi bekleniyor.

Öte yandan JFL, üretim kapasitesini kısa sürede ve verimli bir şekilde artırmak amacıyla dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden Japon JFE Steel Corporation ile teknik iş birliği anlaşması da imzaladı. Şirket, JFE Steel'in bu alandaki teknik bilgi birikimi ve uzmanlığının kaliteli çelik üretimini verimli bir şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını belirtti.