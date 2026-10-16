 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint JFL Odisha'da yeni karbon çelik üretim tesisini faaliyete geçirdi

Cuma, 16 Ekim 2026 09:29:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli çelik üreticisi Jindal Ferrous Limited (JFL) tarafından yapılan açıklamada, şirketin ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde 527 milyon $ yatırımla kurduğu entegre karbon çelik üretim tesisini faaliyete geçirdiği belirtildi.

Şirketin açıklamasına göre tesis, yıllık 2,2 milyon mt kapasiteli bir çelikhane ile entegre sinterleme tesisi, bazik oksijen fırını ve ilgili altyapıyı içeriyor.

Geleceğe yönelik otomasyon sistemleriyle donatılan tesisin yüksek operasyonel verimlilik sağlayacak şekilde tasarlandığı ve bu sayede bölgenin en modern çelik üretim tesislerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Şirket ayrıca entegre üretim yapısı sayesinde metalürjik atıkların sinterleme tesisinde geri dönüştürülmesi ve üretim süreçlerinde ortaya çıkan gazların farklı operasyonlarda kullanılması yoluyla kaynak kullanımının iyileştirileceğini belirtti. Söz konusu uygulamaların operasyonel verimliliği artırması, atık oluşumunu azaltması ve enerji ile hammadde kullanımını daha verimli hale getirmesi bekleniyor.

Öte yandan JFL, üretim kapasitesini kısa sürede ve verimli bir şekilde artırmak amacıyla dünyanın önde gelen çelik üreticilerinden Japon JFE Steel Corporation ile teknik iş birliği anlaşması da imzaladı. Şirket, JFE Steel'in bu alandaki teknik bilgi birikimi ve uzmanlığının kaliteli çelik üretimini verimli bir şekilde gerçekleştirmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

JSW JFE, silisli sac projesini değerlendirmek için Tenova ile bir araya geldi

16 Eki | Çelik Haberler

Hint SMEL çelik üretimine entegre etmek için kömür sahası ihalesi kazandı

14 Eki | Çelik Haberler

Hindistan'da inşaat demiri fiyatları alım isteğinin azalmasıyla hafifçe gevşedi, güçlü görünüm sürüyor

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Tata Steel Colors, Hindistan'da boyalı çelik ürünlerini piyasaya sürdü

12 Eki | Çelik Haberler

Hindistan 2047 yılına kadar 604 milyon mt çelik üretim kapasitesi hedefliyor

12 Eki | Çelik Haberler

JSW Steel'in konsolide ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %5 arttı

09 Eki | Çelik Haberler

Hint BMWIL katma değerli çelik ürünleri kapasitesini artırma projesi kapsamında yeni boyama hattını devreye aldı

08 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel'in Hindistan'daki ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %10 arttı

08 Eki | Çelik Haberler

Hindistan'ın ham çelik üretimi Eylül ayında %3,4 arttı, ülke mali yılın ilk yarısında net mamul çelik ithalatçısı oldu

07 Eki | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yüksek seviyelerde kalırken, üreticiler yerel satışlara öncelik veriyor

06 Eki | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis