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Hint IMFA’nın net kârı üçüncü çeyrekte %20 azaldı

Perşembe, 30 Ocak 2025 15:32:46 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint ferrokrom ve ferroalyaj üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited’in (IMFA) net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %20 düşüşle 861,30 milyon INR (9,96 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri, bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 6,84 milyar INR (79,31 milyon $) seviyesine kıyasla 6,43 milyar INR (74,45 milyon $) seviyesine geriledi.

Aynı çeyrekte IMFA, 50 MW’lık güneş enerjisi ve 100 MW’lık rüzgâr enerjisi temini için JSW Green Energy One ve JSW Green Energy Seven ile enerji alım sözleşmesi imzaladı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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