Hint IMFA’nın net kârı üçüncü çeyrekte %20 azaldı

Hint ferrokrom ve ferroalyaj üreticisi Indian Metals and Ferro Alloys Limited’in (IMFA) net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %20 düşüşle 861,30 milyon INR (9,96 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri, bir önceki mali yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen 6,84 milyar INR (79,31 milyon $) seviyesine kıyasla 6,43 milyar INR (74,45 milyon $) seviyesine geriledi.

Aynı çeyrekte IMFA, 50 MW’lık güneş enerjisi ve 100 MW’lık rüzgâr enerjisi temini için JSW Green Energy One ve JSW Green Energy Seven ile enerji alım sözleşmesi imzaladı.