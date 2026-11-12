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Hindistan hurdaya yönelik vadeli işlem uygulaması başlattı

Perşembe, 12 Kasım 2026 09:18:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Ulusal Emtia ve Türev Ürünler Borsası (NCDEX) Perşembe günü yaptığı açıklamada, hurda fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı korunma imkânı sağlayan ülkenin ilk vadeli işlem uygulamasını başlattığını duyurdu. Söz konusu işlemlerde bir fiyat raporlama kuruluşunun yayımladığı hurda fiyatları esas alınacak.

Söz konusu uygulamada, ithalatta yaygın olarak kullanılan HMS 80:20 kalite hurda baz alınacak.

Sözleşmenin işlem miktarı 10 mt, tek seferde verilebilecek azami emir miktarı ise 500 mt olarak belirlendi. Minimum fiyat değişim aralığı 10 INR/mt olurken, sözleşmenin nakdi uzlaşması Punjab eyaletindeki Mandi Gobindgarh piyasası referans alınarak mal ve hizmet vergisi (GST) hariç fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

NCDEX, Hindistan'da hurda piyasasının değişken bir yapıya sahip olduğunu ve fiyatların bölgelere ve hurda kalitelerine göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Borsa ayrıca hurdanın Hindistan'ın çelik değer zincirinde giderek daha önemli bir yer edindiğini ancak bugüne kadar hurda fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı korunmak için borsada işlem gören bir finansal aracın bulunmadığını ifade etti.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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