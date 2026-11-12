Hindistan hurdaya yönelik vadeli işlem uygulaması başlattı

Hindistan Ulusal Emtia ve Türev Ürünler Borsası (NCDEX) Perşembe günü yaptığı açıklamada, hurda fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı korunma imkânı sağlayan ülkenin ilk vadeli işlem uygulamasını başlattığını duyurdu. Söz konusu işlemlerde bir fiyat raporlama kuruluşunun yayımladığı hurda fiyatları esas alınacak.

Söz konusu uygulamada, ithalatta yaygın olarak kullanılan HMS 80:20 kalite hurda baz alınacak.

Sözleşmenin işlem miktarı 10 mt, tek seferde verilebilecek azami emir miktarı ise 500 mt olarak belirlendi. Minimum fiyat değişim aralığı 10 INR/mt olurken, sözleşmenin nakdi uzlaşması Punjab eyaletindeki Mandi Gobindgarh piyasası referans alınarak mal ve hizmet vergisi (GST) hariç fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

NCDEX, Hindistan'da hurda piyasasının değişken bir yapıya sahip olduğunu ve fiyatların bölgelere ve hurda kalitelerine göre farklılık gösterdiğini belirtti.

Borsa ayrıca hurdanın Hindistan'ın çelik değer zincirinde giderek daha önemli bir yer edindiğini ancak bugüne kadar hurda fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı korunmak için borsada işlem gören bir finansal aracın bulunmadığını ifade etti.