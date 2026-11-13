NMDC'nin net kârı ikinci mali çeyrekte %1 geriledi

Hindistan'ın devlete bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %1,1 düşüşle 16,64 milyar INR (177,14 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam konsolide geliri ise yıllık bazda %4 artışla 66,38 milyar INR (706,62 milyon $) oldu.

NMDC Steel Limited ise aynı dönemde 610 milyon INR (6,49 milyon $) net kâr elde etti. Şirket, önceki mali yılın aynı döneminde 1,2 milyar INR (12,42 milyon $) net zarar açıklamıştı. Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %11 artışla 37,6 milyar INR (400,72 milyon $) seviyesinde yer aldı.