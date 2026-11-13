 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > NMDC'nin...

NMDC'nin net kârı ikinci mali çeyrekte %1 geriledi

Cuma, 13 Kasım 2026 09:55:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın devlete bağlı demir cevheri üreticisi NMDC Limited tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %1,1 düşüşle 16,64 milyar INR (177,14 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam konsolide geliri ise yıllık bazda %4 artışla 66,38 milyar INR (706,62 milyon $) oldu.

NMDC Steel Limited ise aynı dönemde 610 milyon INR (6,49 milyon $) net kâr elde etti. Şirket, önceki mali yılın aynı döneminde 1,2 milyar INR (12,42 milyon $) net zarar açıklamıştı. Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %11 artışla 37,6 milyar INR (400,72 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

SMIOL demir cevheri üretim kapasitesini artırmak için çevresel onay aldı

12 Kas | Çelik Haberler

Hindistan hurdaya yönelik vadeli işlem uygulaması başlattı

12 Kas | Çelik Haberler

JSW Steel'in ham çelik üretimi 2026 yılı Ekim ayında %19 arttı

11 Kas | Çelik Haberler

LMEL çelik ve madencilik faaliyetleri için yeni enerji yatırımlarını onayladı

10 Kas | Çelik Haberler

Tata Steel, Kalinganagar tesisinde üçüncü slab döküm makinesini faaliyete geçirdi

09 Kas | Çelik Haberler

Tata Steel'in net kârı 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %16 arttı

09 Kas | Çelik Haberler

Jindal SAW'ın 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde konsolide net kârı %69 düştü

19 Eki | Çelik Haberler

Tata Steel'in konsolide net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde %19 arttı

31 Tem | Çelik Haberler

SAIL'in net kârı 2026-27 mali yılının ilk çeyreğinde iki katına çıktı

27 Tem | Çelik Haberler

SAIL’in net kârı 2025-26 mali yılının dördüncü çeyreğinde %43 arttı

18 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis