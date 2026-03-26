Hint CIL çelik sektörü dahil kilit sektörlere arzı artırmak için iki yeni kömür yıkama tesisi kuracak

Perşembe, 26 Mart 2026 12:31:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan devletine ait madencilik şirketi Coal India Limited (CIL), çelik üreticileri dahil olmak üzere başlıca kullanıcı sektörlere kömür arzını artırmak amacıyla iki yeni kömür yıkama tesisi kurma planlarını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu iki tesisin toplam yıllık kapasitesinin 27 milyon mt olacağını belirtti.

Halihazırda CIL, toplam 39,35 milyon mt kapasiteye sahip 79 kömür yıkama tesisi işletiyor.

Yeni tesislerden biri, yıllık 15 milyon mt kapasiteyle Balaram-Hingula madencilik kompleksinde inşa edilecek. Diğer tesis ise yıllık 12 milyon mt kapasiteyle Kulda-Garjanbahal maden sahasında kurulacak.


