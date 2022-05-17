Hint çelik üreticisi Ramsarup Industries faaliyetlerine yeniden başlayacak

Salı, 17 Mayıs 2022 11:23:26 (GMT+3) | Kalküta

Son 10 yıldır faaliyet göstermeyen Hint pik demir, kütük ve pelet üreticisi Ramsarup Industries Limited’in iflas kurtarma sürecinin ardından üretime yeniden başlayacağı belirtildi.

Yüksek Mahkeme’nin Shyam Metalics and Energy Limited’in şirketi devralma talebine onay verdiği ve yaklaşık 40 milyon $ sermaye aktarımı ardından Ramsarup’un faaliyetlerine yeniden başlayacağı öğrenildi.

Shyam Metalics’ten bir yetkili, “Teknik ekibimiz her birimin mevcut durumunu değerlendirecek ve buna uygun bir plan hazırlayacak. Ancak kesinlikle başta planlanandan daha fazla yatırım yapılması gerekecek,” dedi.

Ramsarup’un Batı Bengal’de yüksek fırın, pelet, pik demir ve kütük üretim birimleri ve paralel demir yolu hattı bulunan üretim tesisleri yer alıyor.