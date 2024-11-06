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Hint SMIOL, vasıflı çelik üreticisi ASPL’nin tamamını devraldı

Çarşamba, 06 Kasım 2024 14:27:09 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Sandur Manganese & Iron Ore Limited (SMIOL), yerel vasıflı çelik üreticisi Arjas Steel Private Limited’te (ASPL) geriye kalan %20 hisseyi de satın alarak şirketin %100 bağlı kuruluşu olduğunu duyurdu.

1993 yılında kurulan ve çoğunlukla otomotiv sektörüne hizmet veren ASPL, Hindistan vasıflı çelik sektöründeki ilk beş oyuncudan biri olarak öne çıkıyor.

Devralımla birlikte ASPL’nin bağlı kuruluşu olan elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Arjas Modern Steel Private Limited de SMIOL’nin kontrolüne geçti.

Böylelikle mangan ve demir cevheri madenciliği, enerji üretimi ve ferroalyaj üretimi alanlarında faaliyet gösteren SMIOL, çelik sektöründeki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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