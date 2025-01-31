JSW Steel, thyssenkrupp India devralımını tamamladı

Hint çelik üreticisi JSW Steel Limited, silisli sac üreticisi thyssenkrupp Electrical Steel India Private Limited’in (tkES India) JSW JFE Electrical Steel Private Limited’in (JSES) bağlı kuruluşu Jsquare Electrical Steel Nashik Private Limited (Jsquare) tarafından devralınmasına yönelik sürecin tamamlandığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere taraflar, 480,20 milyon $ değerindeki devralım için 18 Ekim tarihinde anlaşmaya varmıştı.

Bununla birlikte JSW Steel, thyssenkrupp’un kullandığı teknolojilerin lisansı ve transferi için de anlaşmalar imzaladığını ifade etti.

Devralım sayesinde JSW Steel’in otomotiv, elektrik ve yenilenebilir enerji sektörleri açısından kritik önem taşıyan silisli sac üretimini artırması bekleniyor.