POSCO’nun Hindistan’daki faaliyetlerini yeniden yapılandırma süreci onaylandı

Hindistan Rekabet Komisyonu, Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO Group’un LX International Corporation’ın POSCO-India Pune Processing Centre Private Ltd.’deki (IPPC) tüm hisselerini satın alarak yeniden yapılanmasına onay verdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, POSCO-India Processing Centre Private Ltd’nin (PIPC) IPPC’den hisse alımının onaylandığı ifade edildi.

Bu sayede POSCO Group, Hindistan’daki çelik işleme ve distribütörlük ağı üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor. PIPC ve IPPC, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli sac ve vasıflı çelik gibi katma değerli ürünleri işliyor ve bu ürünlerin distribütörlüğünü yapıyor.

Hisse alımıyla birlikte POSCO Group’un Hindistan altyapı ve imalat sektörlerindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği de bildirildi.