 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Thyssenkrupp...

Thyssenkrupp India’nın JSW-JFE’nin bağlı kuruluşuna satışı onaylandı

Perşembe, 12 Aralık 2024 12:10:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hindistan Rekabet Komisyonu, thyssenkrupp Electrical Steel India Private Limited’in (thyssenkrupp India) JSW JFE Electrical Steel Private Limited’in (JSES) bağlı kuruluşu Jsquare Electrical Steel Nashik Private Limited (Jsquare) tarafından devralımına onay verdiğini duyurdu. Thyssenkrupp India, taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimi yapıyor.

J2ES’in şu an için Hindistan’da ticareti faaliyetlerde bulunmadığı belirtilse de devralımla birlikte 2027 yılından itibaren taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimine ve satışına başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere satış bedeli 40,5 milyar INR (477,27 milyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Devralım & Birleşme JSW Steel JFE Steel ThyssenKrupp 

Benzer Haber ve Analizler

Anshan Steel ve Bengang Ocak ayı için sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2024

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac teklifleri yatay, Orta Doğu’ya az sayıda indirimli bağlantı yapıldı

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Hoa Phat, Dung Quat 2 tesisinde yeni yüksek fırın konvertörünü faaliyete aldı

12 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları vadeli fiyatlardaki artışın etkisiyle hafifçe yükseldi

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

JFE Steel yeni yatırımla otomotiv sektörünün ultra yüksek dayanımlı sac talebini karşılayacak

12 Ara | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Aralık 2024

12 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yatay seyretti

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Assofermet: Avrupa çelik sektöründe talep durgun, 2025 yılı belirsiz

11 Ara | Çelik Haberler

BAE’li alıcılar Çin çıkışlı tekliflerde artış olduğu için Japonya’dan sıcak rulo sac alımlarına devam ediyor

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis