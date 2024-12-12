Thyssenkrupp India’nın JSW-JFE’nin bağlı kuruluşuna satışı onaylandı

Hindistan Rekabet Komisyonu, thyssenkrupp Electrical Steel India Private Limited’in (thyssenkrupp India) JSW JFE Electrical Steel Private Limited’in (JSES) bağlı kuruluşu Jsquare Electrical Steel Nashik Private Limited (Jsquare) tarafından devralımına onay verdiğini duyurdu. Thyssenkrupp India, taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimi yapıyor.

J2ES’in şu an için Hindistan’da ticareti faaliyetlerde bulunmadığı belirtilse de devralımla birlikte 2027 yılından itibaren taneleri yönlendirilmiş silisli sac üretimine ve satışına başlaması bekleniyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere satış bedeli 40,5 milyar INR (477,27 milyon $) seviyesinde yer aldı.