JFE-JSW ortak girişimi thyssenkrupp’un Hindistan’daki silisli çelik birimini satın aldı

Japonya merkezli çelik üreticisi JFE Steel Corporation ve Hindistan merkezli JSW Steel Limited, Hindistan’da taneleri yönlendirilmiş silisli çeliğe yönelik bir üretim sistemi kurmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda şirketlerin Şubat ayında kurduğu Hindistan merkezli ortak girişim JSW JFE Electrical Steel Private Limited, Alman çelik üreticisi thyssenkrupp’un soğuk haddelenmiş taneleri yönlendirilmiş silisli çelik sac üreticisi bağlı kuruluşu thyssenkrupp Electrical Steel India Private Limited’in tamamını satın almak üzere bir anlaşma imzaladı. 40,5 milyar INR (481,71 milyon $) değerindeki alım yetkililerin onayının ardından tamamlanacak.

JSW JFE Electrical Steel Private Limited, 2027 yılında üretime başlamayı planlıyor. Söz konusu alımla şirket, Hindistan taneleri yönlendirilmiş silisli çelik sac pazarına planlanandan daha erken girecek ve ülkede artması beklenen talebi karşılamak için söz konusu ürünlerin üretiminden satışına kadar entegre bir sistem kuracak.

JFE Steel, elektrikli otomobil üretimi arttıkça ve yenilenebilir enerji daha yaygın hale geldikçe küresel yüksek kaliteli silisli sac talebinin artmaya devam etmesini bekliyor.