Hint Sandur Manganese Arjas Steel’in çoğunluk hissesini alacak

Cuma, 26 Nisan 2024 13:54:27 (GMT+3) | Kalküta

Hint mangan ve demir cevheri madencisi Sandur Manganese Limited (SML), yerel üretici Arjas Steel Private Limited’in (ASPL) çoğunluk hissesini devralacağını duyurdu.

SML, bağlı kuruluşu BAG Holdings Private Limited aracılığıyla ASPL’den %19,12 daha hisse satın alacağını ve satın alım işleminin önümüzdeki yedi ay içerisinde tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Arjas Modern Steel Private Limited’in bağlı kuruluşu olan vasıflı çelik üreticisi ASPL, Punjab eyaletinde elektrik ark ocaklı bir çelik tesisi işletiyor.